На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Турции заявили о двуличии Запада в отношении Путина

Sabah: США и Запад показывают двуличие в отношении Путина
true
true
true
close
Julia Demaree Nikhinson/AP

США и западные государства хорошо понимают, что президент России Владимир Путин не ставит своей целью удары по мирному населению в ходе военного конфликта на Украине, но продолжают демонстрировать двуличие. Об этом пишет турецкая газета Sabah.

В статье говорится, что при этом европейские и американские лидеры совсем не критикуют премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за атаки на сектор Газа.

«К Нетаньяху они до сих пор относятся как к «герою войны». И при этом им ничуть не стыдно!» — подчеркивает колумнист издания Берджан Тутар.

Он отмечает, что «те политики западных стран, которые так и не смогли осудить преступления Нетаньяху, после ударов ВС России по Киеву хором набросились на Путина».

«Ни одна логика не способна оправдать эти аморальные двойные стандарты и наглое лицемерие Запада, который хранит молчание в Газе, но стенает по Киеву», — заключил автор статьи.

Тем временем глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что страны Европейского союза не готовы утвердить даже самые легкие санкции против Израиля за катастрофу в Газе. По ее мнению, это говорит о разделенности ЕС.

Ранее Макрон обвинил Нетаньяху в оскорблении всей Франции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами