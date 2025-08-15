На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Польша захотела создать самую сильную армию НАТО в Европе

Президент Навроцкий: ВС Польши должны стать сильнейшей армией НАТО в Европе
Kuba Stezycki/Reuters

Польша должна обладать «первой по силе армией НАТО в Европе». Об этом заявил президент страны Кароль Навроцкий, передает телеканал TVP Info.

«Мы должны стать не третьей, а первой по силе армией НАТО в Европе. Для этого я буду делать все, что в моих силах», — подчеркнул он.

Навроцкий также отметил необходимость прописать в стратегических документах должна важность защищать «каждую пядь польской земли».

В начале августа Навроцкий заявил о планах увеличить численность военных в армии до 300 тысяч.

В настоящее время армия Польши насчитывает 216 тысяч военных.

6 августа премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о готовности отстаивать позицию правительства в диалоге с вступившим в должность президентом Каролем Навроцким. Поводом стала инаугурационная речь главы государства с курсом на «суверенную Польшу» и усиление армии.

Ранее в ФРГ заявили, что новый президент Польши выступает против ЕС, Германии и Украины.

