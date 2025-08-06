Туск пообещал «стоять на своем» в диалоге с новым президентом Польши

Туск: я готов стоять на своем в диалоге с новым президентом Польши Навроцким

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о готовности отстаивать позицию правительства в диалоге с вступившим в должность президентом Каролем Навроцким. Поводом стала инаугурационная речь главы государства с курсом на «суверенную Польшу» и усиление армии, передает Polsatnews.

В своей речи Навроцкий объявил о намерении создать сильнейшую армию в НАТО среди европейских членов, бороться с нелегальной миграцией, отказаться от перехода на евро, а также провести независимую внешнюю политику.

Туск расценил это как попытку узурпировать полномочия правительства.

«Надеюсь, этот высокомерный тон не повлечет последствий. Но если потребуется — будем твердо стоять на своем как хранители Конституции. Президент обладает правом вето и статусом главнокомандующего, но разработка политики — исключительная прерогатива правительства», — подчеркнул премьер.

Кароль Навроцкий 6 августа официально вступил в должность президента Польши, приняв присягу. Американский лидер Дональд Трамп направил Навроцкому «особенный» подарок по случаю его инаугурации.

Ранее в ФРГ заявили, что новый президент Польши выступает против ЕС, Германии и Украины.