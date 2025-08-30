СМИ: Игорь Чайка стал кандидатом на пост главы нового управления в Кремле

РБК: Чайка может возглавить управление по стратегическому партнерству в АП

Заместитель главы Россотрудничества Игорь Чайка стал кандидатом на пост главы нового управления по стратегическому партнерству и сотрудничеству в администрации президента (АП). Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников издания, до публикации официального указа рано говорить об окончательном решении по назначению главы кремлёвского управления, но Чайка «хочет много работать и уже много работает».

Накануне Путин объединил два управления своей администрации в управление по стратегическому партнерству и сотрудничеству.

Президентом были упразднены управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами и по приграничному партнерству. Главе администрации президента Антону Вайно было поручено в течение трех месяцев представить главе государства проект положения о новом управлении.

Ранее в Кремле рассказали об участии президентской администрации в борьбе с инфляцией.