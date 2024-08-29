В Кремле рассказали об участии президентской администрации в борьбе с инфляцией

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал журналистам, как власти будут бороться с инфляцией.

«Недавно было совещание экономическое у президента, в настоящий момент на выпуске перечень поручений. Там будут поручения об инфляции и кредитным перегревам. В первую очередь это поручения правительства, но как правило профессиональные специалисты из администрации принимают участие в этой работе», — сказал представитель Кремля.

26 августа президент России провел совещание по экономическим вопросам, в ходе которого поручил правительству и Центральному банку повысить эффективность скоординированных действий по снижению инфляции.

Глава государства подчеркнул, что борьба с инфляцией должна происходить в первую очередь за счет роста предложения товаров и услуг, чтобы их объем отвечал внутреннему спросу: как потребительскому, со стороны граждан, так и инвестиционному, со стороны предприятий.

Ранее сообщалось, что в России замедлилась инфляция.