МИД РФ заявил о дезинформационной кампании против российско-иранских отношений

МИД РФ: в иранских СМИ идет направленная на подрыв отношений с Россией кампания
Shutterstock/FOTODOM

Недостоверные публикации о внешней политике России в иранских СМИ являются частью скоординированной дезинформационной кампании, направленной на подрыв российско-иранских отношений. Об этом сообщается в Telegram-канале МИД РФ.

В министерстве отметили, что частота появления таких материалов в ограниченный промежуток времени указывает на координацию враждебными России и Ирану силами.

«Наиболее одиозная мысль в этой связи была высказана членом иранского совета по определению целесообразности принимаемых решений Мохамедом Садром, который 24 августа бездоказательно заявил, что «Россия передала Израилю разведывательную информацию с точными координатами всей иранской ПВО», — говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что Россия заняла однозначную позицию относительно неспровоцированных военных ударов Израиля и США по территории Ирана и решительно осудила их.

В министерстве выразили уверенность, что иранские коллеги будут чутко реагировать на информационные вбросы, направленные на дискредитацию российско-иранского взаимодействия.

В мае президент Ирана Масуд Пезешкиан и его российский коллега Владимир Путин в ходе телефонного разговора положительно оценили ход развития отношений между двумя странами.

Ранее МИД РФ высказался о попытке «евротройки» возобновить санкции против Ирана.

