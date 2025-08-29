МИД РФ высказался о попытке «евротройки» возобновить санкции против Ирана

Российская Федерация осуждает попытки «евротройки» (Великобритании, Франции и Германии) инициировать возобновление санкций ООН в отношении Ирана. Об этом говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел РФ.

Российская сторона призывает «евротройку» переосмыслить и отменить данное решение, прежде чем оно приведет к более серьезным последствиям.

В МИД России также подчеркивают важность предотвращения новой эскалации напряженности вокруг иранской ядерной программы, предупреждая о потенциально тяжелых последствиях для глобальной безопасности.

В качестве приоритетной задачи российское дипведомство выделяет возобновление конструктивного диалога и поиск решений, касающихся иранской ядерной программы.

28 августа европейские лидеры пришли к соглашению о восстановлении санкций против Ирана. Данное решение подразумевает запуск механизма snapback, который повлечет за собой автоматическое введение ограничительных мер.

Ранее глава МИД Ирана предупредил о последствиях восстановления санкций против Тегерана.