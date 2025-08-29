На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД анонсировали открытие генконсульства России в Самарканде

Рябков: в ближайшее время в Самарканде откроется генконсульство России
Shutterstock

В ближайшее время на территории Самарканда начнет свою работу генконсульство России. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Подходит к завершению работа по учреждению генерального консульства России в Самарканде. Открытие этого ведомства состоится уже в ближайшее время. Это еще одно подтверждение обоюдного стремления к наращиванию двусторонних связей, включая региональные измерения», — сказал замглавы ведомства.

В мае премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии генерального консульства РФ в египетском Шарм-эш-Шейхе. Документом министерству иностранных дел России предписано установить штатную численность работников учреждения в новом городе в пределах установленной численности работников загранучреждений ведомства и утвердить его штатное расписание.

В январе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в городе Денпасаре на индонезийском острове Бали начнет работу генеральное консульство России. Она отметила, что у РФ и Индонезии часто совпадают позиции по региональным и глобальным вопросам, и страны тесно сотрудничают в рамках ООН.

Ранее генконсульство РФ в Кракове закрылось после 80 лет работы.

