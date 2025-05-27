На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

У России появится новое генконсульство

Мишустин подписал распоряжение об открытии генконсульства РФ в Шарм-эш-Шейхе
close
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии генерального консульства РФ в египетском Шарм-эш-Шейхе. Об этом пишет РИА Новости.

Документом министерству иностранных дел России предписано установить штатную численность работников Генерального консульства Российской Федерации в новом городе в пределах установленной численности работников загранучреждений МИД России и утвердить его штатное расписание.

До этого сообщалось, что Россия в ближайшее время откроет генконсульство на Бали.

Консульство — орган внешних отношений государства, который осуществляет контакты с местными властями, занимается обслуживанием граждан, решением их проблем в рамках законодательства и оформлением документов (визы, паспорта, нотариальные документы, справки и другое). Большинство консульских учреждений в мире имеют статус генерального консульства.

Ранее россиянам объяснили, как действовать при потере документов за границей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами