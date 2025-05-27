У России появится новое генконсульство

Мишустин подписал распоряжение об открытии генконсульства РФ в Шарм-эш-Шейхе

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии генерального консульства РФ в египетском Шарм-эш-Шейхе. Об этом пишет РИА Новости.

Документом министерству иностранных дел России предписано установить штатную численность работников Генерального консульства Российской Федерации в новом городе в пределах установленной численности работников загранучреждений МИД России и утвердить его штатное расписание.

До этого сообщалось, что Россия в ближайшее время откроет генконсульство на Бали.

Консульство — орган внешних отношений государства, который осуществляет контакты с местными властями, занимается обслуживанием граждан, решением их проблем в рамках законодательства и оформлением документов (визы, паспорта, нотариальные документы, справки и другое). Большинство консульских учреждений в мире имеют статус генерального консульства.

Ранее россиянам объяснили, как действовать при потере документов за границей.