Россия в ближайшее время откроет генконсульство на Бали

Захарова: генконсульство России на Бали начнет работу в ближайшее время

В городе Денпасаре на индонезийском острове Бали в ближайшее время начнет работу генеральное консульство России. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

»Индонезия традиционно привлекает значительное число российских туристов, для защиты их прав и законных интересов, в ближайшее время начнет работу генеральное консульство России в Денпасаре, это Бали», — сказала дипломат.

Она отметила, что у РФ и Индонезии часто совпадают позиции по региональным и глобальным вопросам, и страны тесно сотрудничают в рамках ООН. По мнению Захаровой, государства продолжат развивать двусторонние связи, так как это отвечает их интересам.

20 января сообщалось, что Россия и Индонезия активно обсуждают возможность осуществления взаимных расчетов в национальных валютах, поскольку в связи с отключением РФ от SWIFT финансовые расчеты в долларах США стали более сложными.

Ранее МИД РФ призвал остановить насилие в ДР Конго.