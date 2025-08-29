На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Палестинским чиновникам могут выдать визы для участия в Генассамблее ООН

ООН обсудит с США вопрос выдачи виз палестинским чиновникам перед сессией ГА
Bryan R. Smith/Pool/Reuters

ООН намерена обсудить с Госдепартаментом США вопрос о выдаче виз представителям Палестины для участия в сессии Генассамблеи. Об этом заявил официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик, пишет ТАСС.

«Мы, очевидно, надеемся, что это будет решено. Важно, чтобы все государства-члены и постоянные наблюдатели имели возможность быть представленными», — сказал он.

Визы предлагается выдать членам Организации освобождения Палестины (ООП) и должностным лицам Палестинской национальной администрации (ПНА).

До этого французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция официально признает государство Палестина на заседании ГА ООН в сентябре. Он добавил, что «насущная необходимость сегодня — положить конец войне в Газе и оказать помощь гражданскому населению».

В конце июля посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при Организации Объединенных Наций в Вене Салах Абдель Шафи заявил, что Палестина ожидает увеличения количества стран, которые признают ее как государство.

Ранее сообщалось, что Канада планирует признать Палестину.

