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Канада планирует признать Палестину

Карни: Канада намерена признать Государство Палестина на сессии ГА ООН
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Evan Buhler/Reuters

Канада намерена признать Государство Палестина на предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) в сентябре, заявил премьер-министр страны Марк Карни. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, это намерение основано на приверженности Палестинской администрации необходимым реформам, включая обязательства президента Махмуда Аббаса реформировать систему управления, демилитаризировать государство, а также провести в 2026 году выборы, в которых не сможет участвовать движение ХАМАС.

Оттава также призвала движение отпустить всех заложников и настаивает на том, чтобы ХАМАС не принимал никакой роли в будущем управлении Палестиной. Канадская сторона раскритиковала действия Израиля, которые усугубляют гуманитарный кризис в секторе Газа, говорится в заявлении.

До этого посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при Организации Объединенных Наций в Вене Салах Абдель Шафи заявил, что государство ожидает увеличения количества стран, которые признают ее как государство, а также рассчитывает на усиление давления на Израиль.

Ранее в Палестине выразили надежду на признание независимости страны Трампом.

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