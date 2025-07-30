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Палестина ожидает увеличения числа стран, признающих ее как государство

Посол Палестины Шафи: ожидается рост числа стран, признающих Палестину
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Shutterstock/Volodymyr TVERDOKHLIB

Палестина ожидает увеличения количества стран, которые признают ее как государство, а также рассчитывает на усиление давления на Израиль. Об этом РИА Новости заявил посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при Организации Объединенных Наций в Вене Салах Абдель Шафи.

По словам посла, по итогам конференции по Ближнему Востоку в Нью-Йорке ожидается, что как можно больше стран признает Государство Палестина.

«Во-вторых, чтобы усилилось давление на Израиль — в том числе через санкции и торговые ограничения, с целью заставить Израиль пропустить необходимую гуманитарную помощь в Газу», — отметил он.

Шафи подчеркнул, что все эти процессы должны происходить с учетом прекращения огня.

До этого французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция официально признает государство Палестина на заседании Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН в сентябре. Он добавил, что «насущная необходимость сегодня — положить конец войне в Газе и оказать помощь гражданскому населению».

Ранее в Палестине выразили надежду на признание независимости страны Трампом.

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