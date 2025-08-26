В Госдуме оценили угрозы Мерца ужесточить санкции против РФ

Глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале назвал низкопробной политической манипуляцией угрозы канцлера Германии Фридриха Мерца усилить санкционное давление на РФ, если президент страны Владимир Путин не проведет встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Заявляя, что «ход за Москвой», германский канцлер выносит за скобки саму суть урегулирования [украинского конфликта]. Российская сторона не раз говорила: подобная встреча [Путина и Зеленского] должна быть тщательно подготовлена», — написал депутат.

Он обратил внимание, что на последней встрече российской и украинской делегаций в Стамбуле было принято решение о создании трех рабочих групп: по военным, политическим и гуманитарным вопросам. При этом Киев «продолжает тормозить процесс», и этим же занимается так называемая «коалиция желающих».

По словам Слуцкого, угрозы и разного рода спекуляции не приблизят завершение боевых действий на Украине. Законодатель подчеркнул, что все западные лидеры должны хорошо это осознавать.

«Лучшая тактика для них — не мешать», — добавил он.

26 августа Мерц пригрозил ужесточить антироссийские санкции, если в ближайшее время Путин не проведет встречу с Зеленским. Как отметил канцлер Германии, переговоры должны состояться в течение двух недель.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ назвали условие для организации встречи Путина и Зеленского.