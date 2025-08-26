На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме оценили угрозы Мерца ужесточить санкции против РФ

Слуцкий назвал манипуляцией угрозы Мерца усилить санкционное давление на РФ
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале назвал низкопробной политической манипуляцией угрозы канцлера Германии Фридриха Мерца усилить санкционное давление на РФ, если президент страны Владимир Путин не проведет встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Заявляя, что «ход за Москвой», германский канцлер выносит за скобки саму суть урегулирования [украинского конфликта]. Российская сторона не раз говорила: подобная встреча [Путина и Зеленского] должна быть тщательно подготовлена», — написал депутат.

Он обратил внимание, что на последней встрече российской и украинской делегаций в Стамбуле было принято решение о создании трех рабочих групп: по военным, политическим и гуманитарным вопросам. При этом Киев «продолжает тормозить процесс», и этим же занимается так называемая «коалиция желающих».

По словам Слуцкого, угрозы и разного рода спекуляции не приблизят завершение боевых действий на Украине. Законодатель подчеркнул, что все западные лидеры должны хорошо это осознавать.

«Лучшая тактика для них — не мешать», — добавил он.

26 августа Мерц пригрозил ужесточить антироссийские санкции, если в ближайшее время Путин не проведет встречу с Зеленским. Как отметил канцлер Германии, переговоры должны состояться в течение двух недель.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ назвали условие для организации встречи Путина и Зеленского.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами