Стало известно, с кем из зарубежных лидеров Путин встретится в Китае

Ушаков: Путин на ШОС встретится с лидерами КНР, Индии и Турции
true
true
true
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае проведет 10 встреч с зарубежными лидерами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника президента РФ Юрия Ушакова.

Из запланированных 10-ти встреч в официальном формате пройдут восемь: с председателем КНР Си Цзиньпином, с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, с президентом Узбекистана Мирзиёевым, с президентом Сербии Вучичем, с лидером Конго Сассу-Нгессо, с президентом Вьетнама Кыонгом, с премьером Пакистана Шарифом, с президентом Монголии Хурэлсухом (в трехстороннем формате с Си Цзиньпином).

Кроме этого, по словам Ушакова, Путин встретится на ШОС с премьер-министром Непала Шарма Оли и премьер-министром Камбоджи Хун Манетом «на ногах». Не исключено, что будут и другие контакты, добавил он.

Помощник президента отметил, что президента США Дональда Трампа нет среди гостей мероприятий в Пекине.

Путин планирует визит в Китай с 31 августа по 3 сентября. В рамках этого визита он примет участие в саммите в Тяньцзине, который пройдет 31 августа — 1 сентября. А также посетит юбилейные мероприятия, посвященные 80-летию окончания Второй мировой войны.

Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко предлагал ШОС создать собственную валюту.

