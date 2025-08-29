США и Россия сузили разногласия по Украине до двух фундаментальных вопросов

Вэнс: США и Россия сузили разногласия по Украине до двух ключевых вопросов

США и Россия в ходе переговоров с участием спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа сузили список разногласий по украинскому урегулированию до двух фундаментальных вопросов — гарантий безопасности и территориальных уступок. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, передает РИА Новости.

По словам американского вице-президента, дипломатическая команда Стива Уиткоффа добилась значительного прогресса в структурировании переговорного процесса. Вэнс особо подчеркнул профессиональные качества спецпредставителя, отвергнув критические публикации в западных СМИ.

«Результаты его переговоров заключаются в том, что мы сузили список открытых вопросов по конфликту на Украине до четко определенных: гарантий безопасности и территориальных уступок», — заявил Вэнс.

В четверг агентство Reuters писало, что Уиткофф нарушил стандартный протокол в Москве на встрече с президентом России Владимиром Путиным 6 августа, он пришел в Кремль без стенографиста, в итоге Вашингтон остался без записи конкретных предложений Москвы.

Ранее сообщалось, что Уиткофф после критики за использование переводчика РФ пользуется помощью госдепа.