Захарова обвинила Макрона в нарушении границы приличий из-за слов о России

Захарова: заявления Макрона иногда переходят грань приличного и разумного
Shatokhina Natalia/Global Look Press

Высказывания президента Франции Эммануэля Макрона иногда переходят грань приличного и разумного, становясь оскорблениями в адрес России. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

Макрон ранее назвал президента России Владимира Путина «хищником», которому нужно «продолжать есть для собственного выживания». Макрон призвал Европу «не быть наивной» перед лицом России, которая якобы будет дестабилизирующей силой еще долгое время. Он утверждает, что Путин якобы не держит обещания и стремится пересматривать границы.

«Мы видим постоянно какие-то странные заявления президента Франции в отношении России. Иногда они переходят грань не просто разумного, а приличного, становясь какими-то низкопробными оскорблениями в адрес России и ее народа», — заявила она.

По словам Захаровой, украинский конфликт во многом спровоцирован именно усилиями французской стороны. Она напомнила, что Франция поддержала переворот на Украине в 2014 году.

Ранее Макрона обвинили в попытках сорвать заключение сделки по Украине между РФ и США.

