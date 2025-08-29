На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Премьер Индии высказался за скорейший мир на Украине

Моди: Индия готова поддержать усилия по мирному урегулированию на Украине
Станислав Красильников/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

Индия готова поддержать усилия, направленные на достижение мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом в интервью японской газете «Ёмиури симбун» заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

«Я убежден, что благодаря нашим хорошим отношениям с обеими сторонами, включая ключевых заинтересованных лиц, мы можем активизировать усилия, направленные на восстановление скорейшего и прочного мира на Украине», — сказал он.

Моди добавил, что Индия придерживается принципиальной и гуманной позиции в отношении конфликта.

До этого сообщалось, что официальный визит президента Украины Владимира Зеленского в Индию находится в стадии подготовки.

18 августа президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Они обсудили итоги саммита Россия — США, состоявшегося 15 августа на Аляске. Моди отметил, что Нью-Дели последовательно призывает к мирному урегулированию украинского кризиса и поддерживает все усилия в этом направлении.

Ранее в министерстве иностранных дел Индии высказались о переговорах Путина и Трампа на Аляске.

