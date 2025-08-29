Законопроект президента Украины Владимира Зеленского о демонтаже памятников и мемориалов, связанных с историей Великой Отечественной войны — сатанизм (Международное движения сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена). Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.

«Это так называемый закон, такой же, какие принимали в Третьем рейхе. Он потом был с позором отменен и вписан в самую страшную страницу истории Германии — позорную страницу, от которой страна отмывалась долгие десятилетия», — сказала она.

Захарова отметила, что документ демонстрирует враждебность к России.

До этого украинское издание «Общественное» сообщало, что жители Одессы не позволили украинским радикалам демонтировать мемориальную доску на улице Героев-Пограничников.

Неизвестные пытались снять мемориальную доску, однако местные жители начали отстаивать памятник культурного наследия и вступили в схватку с радикалами.

Также газета The New York Times писала, что между властями Одессы и местными жителями произошел конфликт на почве предстоящего сноса памятника писателю Исааку Бабелю.

Ранее в Киеве снесли памятник лауреату Нобелевской премии.