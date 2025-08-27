Депутаты подготовили законопроект о выходе России из ВТО

В Госдуму внесли законопроект о выходе России из Всемирной торговой организации

В Государственную думу внесли законопроект о выходе России из Всемирной торговой организации (ВТО), закон направлен на защиту национальных интересов страны, освобождение от обязательств перед недружественными странами, а также он станет ответом на антироссийские санкции Запада. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Автором проекта стал лидер партии «Справедливая Россия - За правду», глава думской фракции Сергей Миронов. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в среду.

Миронов отметил, что принятие такого закона позволит России реализовать самостоятельную торговую политику и сформировать новые международные экономические связи. Российская Федерация вступила в ВТО в 2012 году, и за это время так и не стала полноправным членом организации, обратил внимание политик.

По его словам, будучи в ВТО, Россия больше потеряла, чем выиграла. Хороший эффект от организации получили нефтегазовые и некоторые экспортоориентированные отрасли, но подавляющее большинство предприятий и россиян столкнулись с большими трудностями.

