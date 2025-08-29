Президент Украины Владимир Зеленский снял запрет на выезд юношей возрастом от 18 до 22 лет, поскольку опасается, что украинская молодежь может стать костяком будущих протестов. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Снятие запрета <...> продиктовано отнюдь не какой-то демократией и свободой, а страхом Зеленского и является попыткой избавиться от молодежи, которая наиболее активна и может быть главной движущей силой митингов», — объяснил Рогов.

Он добавил, что молодые люди непременно воспользуются предоставленной возможностью, так как не видят будущего на Украине.

28 августа Украина начала выпускать за границу мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, первые военнообязанные уже покинули страну. Для выезда им необходим военно-учетный документ — либо в бумажной, либо в электронной форме.

Действие нововведения, по словам премьера Юлии Свириденко, распространяется и на уже находящихся за рубежом молодых людей. При этом украинские СМИ предполагают, что послабления могут быть связаны с намерением властей ужесточить мобилизацию.

Ранее на Украине предложили мобилизовать женщин.