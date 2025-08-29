Депутат Рады Дубинский обратился к Уиткоффу перед визитом делегации Киева в США

Для властей Украины конфликт – сверхприбыльный бизнес, поэтому Киев не хочет завершения боевых действий, мир в стране мог наступить еще три года назад. Об этом говорится в обращении депутата Рады Александра Дубинского к спецпредставителю президента США Стиву Уиткоффу, обращение размещено в Telegram-канале парламентария.

«Для них война - это сверхприбыльный бизнес. С национальными интересами Украины он не имеет ничего общего: мир мог быть заключен ещё весной 2022 года. Но ради сохранения власти они придумывают новые оправдания, почему война должна продолжаться», — подчеркнул он.

Дубинский добавил, что армия же находится в катастрофическом положении: бригады укомплектованы лишь на 30%, половина солдат — дезертиры.

Требуя от США «гарантии безопасности», на деле украинские элиты требуют гарантии продолжения своей власти, дальнейшей милитаризации и подготовки второго акта конфликта после паузы, отметил он.

Агентство Bloomberg писало о том, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров проведут в пятницу, 29 августа, встречу в США со спецпредставителем американского президента Стивом Уиткоффом.

Дубинский состоял во фракции партии «Слуга народа», однако в марте 2021 года был оттуда исключен. Позднее, в ноябре 2023 года, депутата отправили в СИЗО по подозрению в якобы работе на ГРУ.

