На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Мир мог быть заключен еще весной 2022 года»: в Раде обратились к Уиткоффу

Депутат Рады Дубинский обратился к Уиткоффу перед визитом делегации Киева в США
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Для властей Украины конфликт – сверхприбыльный бизнес, поэтому Киев не хочет завершения боевых действий, мир в стране мог наступить еще три года назад. Об этом говорится в обращении депутата Рады Александра Дубинского к спецпредставителю президента США Стиву Уиткоффу, обращение размещено в Telegram-канале парламентария.

«Для них война - это сверхприбыльный бизнес. С национальными интересами Украины он не имеет ничего общего: мир мог быть заключен ещё весной 2022 года. Но ради сохранения власти они придумывают новые оправдания, почему война должна продолжаться», — подчеркнул он.

Дубинский добавил, что армия же находится в катастрофическом положении: бригады укомплектованы лишь на 30%, половина солдат — дезертиры.

Требуя от США «гарантии безопасности», на деле украинские элиты требуют гарантии продолжения своей власти, дальнейшей милитаризации и подготовки второго акта конфликта после паузы, отметил он.

Агентство Bloomberg писало о том, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров проведут в пятницу, 29 августа, встречу в США со спецпредставителем американского президента Стивом Уиткоффом.

Дубинский состоял во фракции партии «Слуга народа», однако в марте 2021 года был оттуда исключен. Позднее, в ноябре 2023 года, депутата отправили в СИЗО по подозрению в якобы работе на ГРУ.

Ранее в США раскрыли посыл Трампа Зеленскому.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами