СМИ: представители Украины поедут в США обсуждать встречу Путина и Зеленского

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров в конце августа проведут встречу в США со спецпредставителем американского президента Стивом Уиткоффом. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.

«Уиткофф на этой неделе встретится с украинской делегацией в США на фоне того, как союзники Киева обсуждают возможные гарантии безопасности для опустошенной войной страны», — говорится в сообщении издания.

Как сообщили источники Bloomberg, стороны могут обсудить гарантии безопасности Украине и перспективу встречи президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским.

21 августа агентство Reuters сообщало, что Россия требует от Украины полного отказа от Донбасса. Если Киев не примет это условие, российская спецоперация продолжится. А если сторонам удастся договориться — они могут зафиксировать соглашение в виде трехсторонней сделки с участием США или вернуться к формату Стамбульского договора 2022 года. Киев для завершения конфликта требует от Запада гарантий безопасности, и возможные варианты уже подготовлены. Среди них — размещение на Украине европейских сил под руководством США, но Москва против появления в соседней стране контингента стран НАТО. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США раскрыли посыл Трампа Зеленскому.