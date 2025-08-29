Белый дом опубликовал фото Трампа за работой в McDonald's

Белый дом перед Днем труда выложил фото Трампа за работой в McDonald's

Белый дом поздравил американцев с предстоящим Днем труда, опубликовав фотографию президента США Дональда Трампа за работой в McDonald's. Фото доступно на официальном аккаунте Белого дома в соцсети X.

День труда в США будет отмечаться в понедельник, 1 сентября.

20 октября 2024 года во время предвыборной кампании Трамп посетил один из ресторанов McDonald's в городе Фистервил. В заведении он облачился в фартук, после чего приготовил несколько порций картофеля фри. Кроме того, он выдал несколько заказов посетителям ресторана за свой счет. Трамп заявил, что ему понравилась работа в McDonald's. Он допустил, что снова попробует поработать в ресторане этой сети.

В мае в рамках визита президента Трампа в Саудовскую Аравию местные власти организовали мобильный McDonald's.

Ранее шеф Пентагона заявил, что Трамп не позволит превратить дядю Сэма в лоха.