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В Саудовской Аравии подготовили мобильный «Макдональдс» специально для Трампа

В Саудовской Аравии подготовили передвижной Макдональдс специально для Трампа

В рамках визита президента США Дональда Трампа в Саудовскую Аравию местные власти организовали мобильный »Макдональдс» вблизи Королевского дворца, который будет сопровождать его в рамках поездки. Об этом пишет The Guardian.

Полноценная точка быстрого питания прикреплена к крупногабаритному грузовому автомобилю, который, как предполагается, будет сопровождать Трампа в дальнейших поездках. Как пишет газета, ее реализовали в рамках «помпезного приема» президента США саудовские чиновники.

20 октября 2024 года во время предвыборной кампании Трамп посетил один из ресторанов McDonald's в городе Фистервил. В заведении он облачился в фартук, после чего приготовил несколько порций картофеля фри. Кроме того, он выдал несколько заказов посетителям ресторана за свой счет. Трамп заявил, что ему понравилась работа в McDonald's. Он допустил, что снова попробует поработать в ресторане этой сети.

До этого Дональд Трамп прибыл в Саудовскую Аравию с первым государственным визитом после вступления в должность президента. 14 мая американский лидер отправится в Катар, а уже на следующий день — в Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее шеф Пентагона заявил, что Трамп не позволит превратить дядю Сэма в лоха.

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