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Трамп попробовал себя в роли сотрудника McDonald's

Трамп примерил на себя роль повара McDonald's в Пенсильвании

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп ненадолго стал сотрудником сети ресторанов быстрого питания McDonald's в штате Пенсильвания. Об этом сообщает местное подразделение телеканала Fox News.

В воскресенье, 20 октября, политик посетил один из ресторанов McDonald's в городе Фистервил. В заведении он облачился в фартук, после чего приготовил несколько порций картофеля фри. Кроме того, он выдал несколько заказов посетителям ресторана за свой счет.

Трамп заявил, что ему понравилась работа в McDonald's. Он допустил, что снова попробует поработать в ресторане этой сети.

Республиканец также сказал, что проработал в McDonald's больше, чем кандидат в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии Камала Харрис.

В августе кандидат в вице-президенты США от демократов Тим Уолц заявил, что Харрис начинала свою карьеру в McDonald's и умеет сервировать мороженое. По его словам, политик работала в ресторане этой сети, чтобы свести концы с концами.

Ранее Трамп назвал Харрис «радикальной левой сумасшедшей».

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