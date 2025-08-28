Одним из семи подозреваемых в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» может быть украинская спортсменка Валерия Чернышова, обладательница рекорда Украины по глубоководному погружению. Об этом сообщает немецкое издание Die Zeit со ссылкой на результаты совместного расследования с другими местными СМИ — газетой Süddeutsche Zeitung и телеканалом ARD.

По информации журналистов, 40-летняя дайверша якобы сыграла ключевую роль в диверсии. Она настояла на доведении операции до конца, когда другие диверсанты уже сомневались в возможности ее осуществить из-за плохой погоды.

Как пишет RT, в самом начале специальной военной операции (СВО) Чернышова заявляла, что «готова защищать Украину «любым способом».

«Она активно вела соцсети, однако в сентябре 2022 года, когда была совершена диверсия, спортсменка на месяц исчезла из публичного пространства», — сказано в сообщении телеканала.

Чернышовой принадлежит рекорд Украины среди женщин по глубоководным погружениям в конфигурации с боковым расположением баллонов с воздухом — 104 метра. Она начала заниматься дайвингом в 2004 году, в 2006-м стала преподавать, а в 2007-м получила квалификацию технического дайвера.

По данным Die Zeit, группа диверсантов состояла из семи граждан Украины. В нее входили четыре водолаза, один подрывник, один шкипер и арестованный на прошлой неделе в Италии Сергей К., чья роль в статье не разъяснена.

Они выходили в море на небольшой яхте «Андромеда», с которой взрывчатка была доставлена непосредственно к газопроводам на 80-метровую глубину. На яхте были обнаружены их образцы ДНК и отпечатки пальцев, а также следы взрывчатой смеси октогена и гексогена, которая, по результатам анализа, совпала со следами, найденными на обломках взорванных труб, говорится в публикации.

28 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что страны Запада не делятся с Россией информацией о ходе расследования дела о диверсиях на «Северных потоках», но Москва надеется, что процесс все-таки доведут до конца.

Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что США хотели подорвать «Северные потоки» еще до СВО.