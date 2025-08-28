СМИ: в Европе допускают, что в Иране есть секретные ядерные объекты

Politico: в Европе не исключают, что в Иране есть секретные ядерные объекты

В Европе не исключили, что в Иране могут оставаться «секретные» ядерные объекты. Об этом пишет американская газета Politico со ссылкой на источники.

«Французский чиновник заявил, что МАГАТЭ «больше не может гарантировать мирный характер иранской программы», и «не исключено, что существуют секретные (ядерные – «Газета.Ru») объекты»», — говорится в сообщении издания.

Как пишет Politico, тот же французский дипломат выразил надежду, что Иран пойдет на уступки и возобновит переговоры в отведенные 30 дней в ООН.

13 августа Великобритания, Германия и Франция направили в ООН письмо, где говорится об их готовности инициировать введение новых санкций в отношении Ирана, если Тегеран не возобновит переговоры по поводу своей ядерной программы.

28 августа страны «евротройки» (Великобритании, Германии и Франции) решили восстановить санкции в отношении Тегерана в связи с иранской ядерной программой.

Ранее глава МИД Ирана предупредил коллег из «евротройки» о последствиях восстановления санкций против Тегерана.