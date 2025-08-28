Зеленский поручил подготовить «ответ» Венгрии на запрет въезда командиру ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД зеркально ответить Венгрии на запрет въезда в Шенгенскую зону командиру ВСУ, которого считают ответственным за атаку на нефтепровод «Дружба», сообщает ТАСС.

По данным украинских и венгерских СМИ, речь идет о гражданине Украины Роберте Бровди — этническом венгре из Закарпатья.

Кроме того, Зеленский обвинил Венгрию в попытке «дискриминировать представителей венгерской общины на Украине за их участие в защите» Украины и ее людей.

28 августа Венгрия закрыла въезд на свою территорию и во всю Шенгенскую зону командующему Силами беспилотных систем (СБС) Украины. Имя украинского военного не называлось.

За август ВС Украины как минимум трижды атаковали нефтепровод «Дружба», что привело к приостановкам поставок нефти. Один из таких ударов был совершен по нефтепроводу в ночь на 22 августа. Поставки нефти в Венгрию и Словакию были приостановлены на время ремонта магистрали. Будапешт и Братислава потребовали от Киева прекратить нападения и напомнили Еврокомиссии, что та взяла на себя обязательства обеспечивать энергетическую безопасность стран ЕС.

Ранее поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию были восстановлены.