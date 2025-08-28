Поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию восстановлены

Подача нефти по трубопроводу «Дружба» восстановлена. Об этом сообщила министр экономики Словакии Дениса Сакова, передает ТАСС.

Она выразила надежду, что прокачка нефти останется стабильной и атак на энергетическую инфраструктуру больше не будет.

В течение августа 2025 года ВСУ не менее трех раз атаковали «Дружбу» на территории России с использованием дронов и ракет: 13, 18 и 22 августа. В последнем случае это привело к остановке прокачки нефти.

Удар беспилотников по трубопроводу «Дружба» затронул Венгрию и Словакию. Поставки нефти из России в эти страны были остановлены.

В связи с этим генеральный директор венгерской нефтяной компании MOL Жолт Хернади заявил, что в случае, если поставки нефти по трубопроводу «Дружба» не возобновятся до сентября, Венгрии придется использовать стратегические резервы.

Нефтепровод «Дружба» — крупнейший в мире экспортный нефтепровод, построенный в СССР в 1960-е годы для поставок сырья странам Восточной Европы. Его эксплуатация началась в 1964 году, оператором системы является компания «Транснефть».

Ранее Зеленский обратился к Венгрии и Китаю с призывом повлиять на Россию.