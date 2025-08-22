Трамп вышел на публику в собственном мерче

Трамп появился на публике в красной кепке с надписью «Трамп во всем прав»

Президент США Дональд Трамп вышел к репортерам в кепке с надписью «Трамп был прав во всем». Видеоролик с политиком опубликован в официальном аккаунте Белого дома в соцсети X.

На кадрах американский лидер беседует с репортерами в красной кепке, на которой белым вышита фраза «Trump was right about everything» («Трамп был прав во всем» — прим. «Газета.Ru»).

В ходе разговора с журналистами глава Белого дома прокомментировал положение дел в переговорах по Украине, а также заявил, что уволит члена совета управляющих Федеральной резервной системы США Лизу Кук, которую ранее обвинили в мошенничестве с ипотекой, если она не подаст в отставку сама.

19 августа Трамп показал лидерам Украины и Франции Владимиру Зеленскому и Эммануэлю Макрону свою коллекцию кепок, которая хранится в Белом доме. На фотографии, опубликованной помощницей американского лидера Марго Мартин, отчетливо видно, что кепки красного, белого и черного цветов занимают целую полку в шкафу. При этом на них нанесены различные надписи, включая такие как «Трамп 2028», «Еще четыре года» и «Трамп был во всем прав».

Ранее Трамп заявил, что «все хотят», чтобы он пошел на третий срок.