Трамп призвал члена совета управляющих ФРС Лизу Кук к отставке

Президент США Дональд Трамп призвал члена совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Лизу Кук уйти в отставку. Свое заявление он опубликовал в соцсети Truth Social.

Такое требование американский президент выдвину к Кук на фоне обвинений ее в мошенничестве с ипотекой, выдвинутых против нее главой Федерального агентства жилищного финансирования (FHFA) США Биллом Пулте.

«Кук должна уйти в отставку, немедленно», — написал он.

Как утверждает Пулте, чиновница взяла ипотеку в штате Мичиган. Она заявила, что будет жить в квартире минимум год. Но уже спустя две недели взяла ипотеку на другую квартиру в штате Джорджия с аналогичным обещанием. После этого она попыталась сдеть в аренду новые квартиры. Об этом сообщает Bloomberg.

7 августа американский лидер призвал к немедленной отставке генерального директора Intel Лип-Бу Тана. Заявление прозвучало на фоне усиливающегося внимания американских властей к связям руководителя компании с китайским технологическим сектором. Сам Тан заявил, что находится в контакте с представителями администрации президента США Дональда Трампа для урегулирования недопонимания, возникшего из-за обвинений в его связях с Китаем.

Ранее более 2 тыс. сотрудников НАСА решили уволиться из-за политики администрации Трампа.