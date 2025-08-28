На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Латвии ждут «часа икс» из-за России

Майор ВС Латвии Слайдиньш: Латвия находится в ожидании часа икс из-за России
Reuters

Латвия находится в ожидании «часа икс» якобы из-за военной деятельности России. С таким утверждением выступил майор Национальных вооруженных сил Латвии (НВС) Янис Слайдиньш, его слова приводит портал La.lv.

«Люди думают, что час икс наступает внезапно, как снег на голову. Но это совсем не так», — утверждает военный.

По его словам, разведка Латвии «продвинулась вперед», появились космические спутники различных типов, а силы НАТО постоянно находится в воздушном пространстве и отслеживают ситуацию.

В августе латвийский пограничник подорвался на одной из мин, которая была установлена на границе для «сдерживания России». СМИ Латвии назвали военнослужащего первой жертвой решения властей Латвии покинуть Оттавскую конвенцию, которая запрещала применение, накопление и производство противопехотных мин.

24 апреля 2025 года президент Латвии Эдгар Ринкевич подписал закон о выходе страны из Оттавской конвенции по запрету противопехотных мин. Латвийские власти заявили, что такие боеприпасы в сочетании с другими типами вооружений могут повысить обороноспособность страны. Они также отметили, что Латвии крайне важно не ограничивать гибкость своих действий и использовать различные системы вооружения и решения для усиления сдерживания и обеспечения защиты страны и ее населения.

Ранее политолог объяснил, почему балтийские мины на границе с РФ бессмысленны.

СВО: последние новости
