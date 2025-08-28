Глава МИД ФРГ предупредил Россию, что удар по Киеву не останется без последствий

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что удар ВС РФ по территории Украины, в том числе Киеву, не может остаться без ответа. Его слова приводит агентство Reuters.

«Прошлой ночью мы снова с ужасом наблюдали, как Россия атаковала и бомбила Киев, <…> также была атакована делегация Европейского Союза. И это не может остаться без последствий», – сказал Вадефуль.

При этом в детали министр вдаваться не стал. По его словам, Германия намерена показать, что рассматривает возможность любой реакции, и действия будут координироваться совместно с Евросоюзом.

До этого украинские СМИ сообщили об атаках на цели в Киеве и в пригороде. Как сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в Telegram-канале, в результате ударов в Дарницком, Днепровском, Шевченковском, Святошинском, Соломенском и Деснянском районах произошли пожары. Сообщается также о взрывах в Борисполе и Василькове.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. Как заявляют в военном ведомстве, атаки производятся только по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи, ВС РФ не атакуют гражданские объекты.

