Политолог: Алиев зря пошел в атаку на Россию

Президент Азербайджана Ильхам Илиев совершает большую ошибку, идя на конфронтацию с Россией. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал политолог Вадим Попов, комментируя высказывания лидера республики об Украине и СССР.

Некоторые эксперты предполагают, что Алиев попытается открыть против России прикаспийский военный фронт, чтобы заставить Москву разделить силы и ослабить давление на Украину. Однако, как считает эксперт, Баку не потянет такое в одиночку. Однако, если Азербайджан поддержат западные страны, это будет уже серьезный кризис, подчеркнул он.

«Азербайджан открыто и публично занял русофобскую позицию. А это означает одно: России нужно быть готовым ко всему со стороны этого государства. Азербайджан — наш вероятный военный противник, если заручится поддержкой других недружественных нашей стране государств. Но Россия готова к любым сценариям», — сказал Попов.

Алиев накануне заявил, что его страна поддерживала территориальную целостность Украины с первых дней начала СВО, назвав свою позицию «однозначной». Кроме того, он прокомментировал целый ряд других «узких мест» в отношениях Баку и Москвы — от катастрофы азербайджанского авиалайнера в конце прошлого года до арестов членов азербайджанской диаспоры на территории РФ. Вхождение Азербайджана в состав СССР он назвал «оккупацией». В Госдуме уже отреагировали на заявление Алиева: депутат Константин Затулин назвал их «прямым выпадом в адрес России». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

