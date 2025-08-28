Лукашенко заявил, что не хочет править авторитарно, но пока не получается

Лукашенко заявил, что не хотел бы править авторитарно

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не хотел бы управлять страной «по-диктаторски», однако по-другому «не получается». Слова главы государства приводит Telegram-канал «Пул Первого».

«Не хотелось бы управлять авторитарно, по-диктаторски. Но пока не получается», — подчеркнул он.

Лукашенко до этого заявлял, что переговоры об освобождении ряда заключенных ведутся исключительно с Соединенными Штатами, а не с представителями белорусской оппозиции, находящимися за пределами страны.

Белорусский лидер подчеркнул, что оппозиционеры, покинувшие страну, не имеют никакого отношения к переговорам с США относительно возможного помилования ряда осужденных лиц.

В мае лидер Республики заявил, что «немного задержался у власти» ради подготовки преемников. По словам президента, новое поколение к власти придет, но «необходимо посмотреть и сделать вывод, на что способна наша молодежь». По его словам, нынешнее руководство Белоруссии «любит свою страну, хотят сохранить свою страну уже даже не столько для себя, а сколько для детей».

Ранее Лукашенко помиловал 16 человек.