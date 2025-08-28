Лукашенко заявил, что не хочет править авторитарно, но пока не получается

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не хотел бы управлять страной «по-диктаторски», однако по-другому «не получается». Слова главы государства приводит Telegram-канал «Пул Первого».
«Не хотелось бы управлять авторитарно, по-диктаторски. Но пока не получается», — подчеркнул он.
Лукашенко до этого заявлял, что переговоры об освобождении ряда заключенных ведутся исключительно с Соединенными Штатами, а не с представителями белорусской оппозиции, находящимися за пределами страны.
Белорусский лидер подчеркнул, что оппозиционеры, покинувшие страну, не имеют никакого отношения к переговорам с США относительно возможного помилования ряда осужденных лиц.
В мае лидер Республики заявил, что «немного задержался у власти» ради подготовки преемников. По словам президента, новое поколение к власти придет, но «необходимо посмотреть и сделать вывод, на что способна наша молодежь». По его словам, нынешнее руководство Белоруссии «любит свою страну, хотят сохранить свою страну уже даже не столько для себя, а сколько для детей».
Ранее Лукашенко помиловал 16 человек.