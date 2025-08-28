На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: задержан мужчина, кинувший камень в президента Аргентины

TN: в Аргентине задержали мужчину, предположительно, кинувшего камень в Милея
true
true
true
close
Vadim Kulikov/Shutterstock/FOTODOM

Задержан молодой мужчина, предположительно, кинувший камень в президента Аргентины Хавьера Милея во время предвыборного мероприятия. Об этом сообщает телеканал TN.

В публикации отмечается, что задержанному 22 года. Телеканал утверждает, что изначально полицейские задержали двух человек, но один из них был отпущен.

27 августа сообщалось, что кортеж президента Аргентины Хавьера Милея забросали камнями, в результате чего глава государства был срочно эвакуирован охраной. Инцидент произошел, когда Милей в лимузине с открытым верхом проезжал по улицам города Ломас-де-Самора в провинции Буэнос-Айрес.

Представитель Милея Мануэль Адорни обвинил в беспорядках оппозицию, в частности сторонников бывшего президента страны Кристины Фернандес де Киршнер, и заявил, что «киршнеризм» должен перестать существовать.

6 августа Милей заявил, что больше не будет использовать оскорбления в публичных выступлениях. Газета Nacion подсчитала, что за 100 дней Милей использовал в интервью, речах и заявлениях в соцсетях 611 оскорблений. А всего с момента вступления в должность президента Аргентины Милей произнес более 4 тысяч оскорблений и уничижительных выражений в адрес политических оппонентов.

Ранее законность заработков Хавьера Милея поставили под сомнение.

