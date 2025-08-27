На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Кортеж президента Аргентины забросали камнями

Оппозиционеры забросали камнями лимузин президента Аргентины Милея
Кортеж президента Аргентины Хавьера Милея забросали камнями, в результате чего глава государства был срочно эвакуирован охраной. Об этом сообщает телеканал TN.

Инцидент произошел, когда Милей в лимузине с открытым верхом проезжал по улицам города Ломас-де-Самора в провинции Буэнос-Айрес. Президент вместе со своей сестрой Кариной прибыл туда для проведения предвыборной кампании кандидата в депутаты парламента от правящей партии. Недовольные политикой Милея местные жители стали бросать в сторону его машины камни и бутылки. Один из камней пролетел в нескольких сантиметрах от головы президента. Кроме того, на улице начались столкновения между противниками и сторонниками Милея. Охрана была вынуждена срочно увезти главу государства.

Представитель Милея Мануэль Адорни обвинил в беспорядках оппозицию, в частности сторонников бывшего президента страны Кристины Фернандес де Киршнер, и заявил, что «киршнеризм» должен перестать существовать.

6 августа Милей заявил, что больше не будет использовать оскорбления в публичных выступлениях. Газета Nacion подсчитала, что за 100 дней Милей использовал в интервью, речах и заявлениях в соцсетях 611 оскорблений. А всего с момента вступления в должность президента Аргентины Милей произнес более 4 тысяч оскорблений и уничижительных выражений в адрес политических оппонентов.

Ранее законность заработков Хавьера Милея поставили под сомнение.

