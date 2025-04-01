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Законность заработков Хавьера Милея поставили под сомнение

Bloomberg: Хавьер Милей зарабатывал по $20 тыс. за ужины с бизнесменами
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Agustin Marcarian/Reuters

Президент Аргентины Хавьер Милей, будучи конгрессменом в 2021–2023 годах, получал от $10  тыс. до $20  тыс. от бизнесменов, желающих поужинать с ним. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Издание подчеркивает, что предприниматели были готовы платить за налаживание связей с «восходящей звездой» аргентинской политики. Сам Милей рассматривал встречи как продолжение работы консультанта.

В интервью 2023 года Милей отмечал, что «его время дорого». Он подчеркивал, что не зарабатывает политикой.

«Если вы хотите поговорить со мной, платите», — говорил Милей.

В публикации отмечается, что  политики имеют право заниматься другой деятельностью, например консультациями, однако такие выплаты без документов в некоторых случаях могут быть восприняты как взятка. Bloomberg утверждает, что бизнесмены платили Милею наличными, никаких записей о платежах не было.

В феврале Милей подарил миллиардеру, главе департамента эффективности правительства США (DOGE) Илону Маску бензопилу для «борьбы против бюрократии».

Кадры Маска с бензопилой быстро набрали популярность в социальных сетях. Сам президент Милей использовал бензопилу как символ своей избирательной кампании на прошедших выборах — аргентинский политик обещал «порезать» высокие государственные расходы и сократить бюрократический аппарат.

Ранее стало известно, что президент Аргентины стал гражданином Италии.

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