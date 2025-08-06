Милей пообещал изменить стиль речи после публикации подсчета оскорблений от него

Президент Аргентины Милей заявил, что больше не будет использовать оскорбления

Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что больше не будет использовать оскорбления в публичных выступлениях. Об этом сообщает издание La Nacion.

«Я сделаю вот что: я перестану использовать оскорбления, чтобы посмотреть, способны ли они (оппоненты) обсуждать идеи», — заявил Милей в рамках мероприятия фонда Faro в Буэнос-Айресе.

По мнению президента, его политические оппоненты спорят о форме, но не имеют достаточного интеллектуального уровня, чтобы спорить по сути.

За последние 100 дней Милей использовал в интервью, речах и заявлениях в соцсетях 611 оскорблений, подсчитали в La Nacion. С момента вступления в должность президента Аргентины Милей произнес более 4 тысяч оскорблений и уничижительных выражений в адрес политических оппонентов.

В марте глава консультативного совета правительства Аргентины Демиан Рейдель заявил, что единственной проблемой страны является ее население. Позже политик извинился за свое неосторожное высказывание.

Ранее президент Аргентины назвал Россию одним из лидеров нового миропорядка.