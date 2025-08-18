Германии нужна балансировка отношений с Россией вместо постоянной конфронтации. Об этом заявила лидер партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и депутат бундестага Алис Вайдель в социальной сети Х.

По ее словам, заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца по поводу гарантий безопасности НАТО для Украины фактически означает, что немецкие солдаты будут на украинской земле.

«Пристрастие канцлера к профилированию делает Германию потенциальной мишенью, в то время как США отступают. Германии нужна балансировка отношений с Россией, а не постоянная конфронтация», — написала она.

В настоящее время тема гарантий безопасности для Киева продолжает обсуждаться западными странами. Конкретный план пока не сформирован.

До этого спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф сообщил, что США и Россия договорились о гарантиях безопасности для Украины. По его словам, президент РФ Владимир Путин также согласился «законодательно закрепить» в рамках потенциального мирного соглашения, что Москва «не будет входить» на какую-либо другую территорию на Украине или в других странах Европы.

