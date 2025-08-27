США не поддержали заявление ООН о голоде в секторе Газа

Только США из всех членов Совбеза ООН не поддержали заявление о голоде в Газе

США единственные из всех 15 членов Совета Безопасности (СБ) ООН не поддержали заявление для прессы о голоде в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

Представители Гайаны и Словении выступили с заявлении о голоде в секторе Газа. Они призвали Израиль снять ограничения на поставки гуманитарной помощи, а также остановить военную операцию в анклаве.

К заявлению Гайаны и Словении присоединились Россия, Китай, Пакистан, Алжир, Франция, Великобритания, Дания, Греция, Панама, Южная Корея, Сьерра-Леоне и Сомали. США воздержались.

22 августа генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что распространение голода в секторе Газа является рукотворной катастрофой.

За несколько дней до этого агентства и гуманитарная организация системы ООН выпустили совместно сообщение, согласно которому в секторе Газа впервые было объявлено состояние катастрофического голода. По данным Всемирной организации, эта ситуация коснулась более полумиллиона человек.

Ранее Израиль назвал доклад ООН о голоде в Газе сфабрикованным.