В Армении заявили, что не брали на себя обязательств по изменению конституции

МИД Армении: Ереван не имеет обязательств перед Баку по изменению конституции
Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Армения в ходе переговоров с Азербайджаном не брала на себя никаких обязательств по изменению конституции. Об этом заявил министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян, передает ТАСС.

«Конституция не обсуждалась в Вашингтоне, и у нас нет никаких обязательств перед какой-либо третьей страной менять нашу конституцию», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

26 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что официальное мирное соглашение с Арменией будет подписано, как только в конституцию республики будут внесены поправки. Речь идет об исключении из нее положения, которое ставит под сомнение территориальную целостность Азербайджана.

В начале августа премьер-министр Армении Никол Пашинян и азербайджанский лидер при участии президента США Дональда Трампа подписали декларацию о прекращении боевых действий. Церемония состоялась в Вашингтоне.

Соглашение состоит из семи пунктов, которые свидетельствуют о стремлении Баку и Еревана к миру. В частности, оно предусматривает открытие «маршрута Трампа» — коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванью через армянскую территорию и будет контролироваться США.

Ранее Алиев заявил, что Азербайджан должен быть готов к войне.

