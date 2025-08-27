На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава РФПИ обратился к США при помощи видео про ослов

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев необычным способом обратился к Соединенным Штатам в соцсети X, призвав Вашингтон наладить диалог с Москвой.

Дмитриев репостнул на свою страницу видео с ослами, пытающимися перелезть через забор. Два осла перепрыгивают ограждение, а последний его ломает.

«Третий осел понял разницу: нужно не просто преодолевать барьеры, а устранять их. Давайте уберем препятствия <...> и построим отношения между США и Россией, которые принесут пользу всему миру», — заявил глава РФПИ.

До этого Дмитриев разместил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото президента США Дональда Трампа, разговаривающего по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным. Пост сопровождала песня Татьяны Куртуковой «Матушка».

Руководитель РФПИ также заявлял, что лидеры европейских стран разными способами пытаются помешать мирным переговорам между Россией и США.

Ранее Дмитриев повстречал медведя на Аляске.

