В Госдуме посоветовали Мерцу не пугать Россию

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик призвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца не пугать Россию и не говорить с ней на языке ультиматумов. Так в беседе с РИА Новости он отреагировал на угрозу немецкого канцлера ввести новые санкции при отсутствии встречи президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского в ближайшее время.

«Как бы ни хотелось Мерцу ввести санкции, нас этим не напугаешь. Думаю, и сам Мерц уже сбился со счета этих санкций. Пусть канцлер Мерц лучше приготовит ежовые рукавицы для Зеленского, нас ими пугать не надо, иголки сломаются», — заявил Белик.

По его словам, европейцам нужна встреча лидеров ради встречи, в то время как Москва ждет от нее результатов. Встреча Путина и Зеленского вполне вероятна, если «есть о чем говорить, и это будет закреплено в соглашениях», указал парламентарий.

Однако перед мероприятием Зеленский должен признать реалии в зоне СВО, а также публично отказаться от курса на вступление Украины в НАТО, подчеркнул Белик.

До этого канцлер Германии Фридрих Мерц пригрозил ужесточением антироссийских санкций, если в ближайшее время не состоится встреча президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам Мерца, если встреча Путина с Зеленским не состоится, то «потребуется еще большее давление» на РФ.

Ранее в Госдуме заявили, что России «плевать» на угрозы Мерца.