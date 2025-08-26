В Госдуме заявили, что России «плевать» на угрозы Мерца

России «глубоко плевать» на угрозы канцлера Германии Фридриха Мерца относительно новых санкций в случае отсутствия встречи президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом NEWS.ru заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Нацистские заявления Мерца мы слышали. Нам глубоко плевать на его заявления, угрозы санкциями», — сказал Чепа.

По его словам, Россия уже привыкла к подобным высказываниям и угрозам, они не работают.

До этого Фридрих Мерц пригрозил ужесточением антироссийских санкций, если в ближайшее время не состоится встреча президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам Мерца, если встреча Путина с Зеленским не состоится, то «потребуется еще большее давление» на РФ.

В свою очередь депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что новые рестрикции в адрес России обернутся серьезными потерями для экономики самого Евросоюза.

