В Госдуме заявили, что России «плевать» на угрозы Мерца

Депутат Чепа: России глубоко плевать на угрозы Мерца ввести новые санкции
Владимир Трефилов/РИА Новости

России «глубоко плевать» на угрозы канцлера Германии Фридриха Мерца относительно новых санкций в случае отсутствия встречи президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом NEWS.ru заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Нацистские заявления Мерца мы слышали. Нам глубоко плевать на его заявления, угрозы санкциями», — сказал Чепа.

По его словам, Россия уже привыкла к подобным высказываниям и угрозам, они не работают.

До этого Фридрих Мерц пригрозил ужесточением антироссийских санкций, если в ближайшее время не состоится встреча президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам Мерца, если встреча Путина с Зеленским не состоится, то «потребуется еще большее давление» на РФ.

В свою очередь депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что новые рестрикции в адрес России обернутся серьезными потерями для экономики самого Евросоюза.

Ранее Трампу посоветовали применить против России «его самую эффективную стратегию».

