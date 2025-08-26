На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Чешский политолог допустил желание Трампа прекратить поддержку Украины

Политолог Друлак: Трамп ищет предлог для прекращения поддержки Украины
Jonathan Ernst/Pool/Reuters

Чешский политолог Петр Друлак заявил в интервью Parlamentní listy, что президент США Дональд Трамп хочет прекратить поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов и ищет предлог, чтобы это сделать.

Такое мнение эксперт выразил в ответ на вопрос о том, будет ли Трамп готов выйти из переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

«Это ясно. Трамп махнул на это рукой. Теперь он просто ищет выход. (...) Трамп ждет событий, которые заставят его найти решение, которое еще недавно казалось бы трудно вообразить или обосновать. Это может быть крах киевского режима», — сказал Друлак.

По словам политолога, США уже исчерпали все доступные меры санкционного давления на Москву. Поэтому Трамп с радостью воспользовался саммитом на Аляске, чтобы отказаться от прежних угроз и идеи вторичных санкций против покупателей российских энергоносителей.

22 августа Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки могут ввести санкции, пошлины или выйти из процесса урегулирования на Украине. Как писала газета The Wall Street Journal, американский лидер находится в тупике по решению конфликта. По данным издания, Вашингтон «ищет новые ответы». При этом журналисты отметили, что американские и европейские официальные лица все еще ведут переговоры о составе миротворческих сил в рамках гарантий безопасности Украине.

Ранее Трамп назвал Байдена «криворуким» и обвинил в конфликте на Украине.

