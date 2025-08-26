В МИД РФ заявили, что Украина решила снизить значение саммита на Аляске

Украина и ее союзники в Европе взяли курс на нивелирование договоренностей, которые были достигнуты на российско-американском саммите на Аляске. Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Галузин на встрече с турецким послом Танжу Бильгичем, его слова приводятся на сайте российского МИД.

«Подчеркнута неконструктивная линия киевского режима и его европейских спонсоров, взявших курс на нивелирование достигнутых по итогам встречи в Анкоридже договоренностей и их последующую ревизию», — говорится в сообщении.

15 августа президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Встреча завершилась заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания каких-либо соглашений.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что на этом саммите был достигнут существенный прогресс в определении контуров и параметров урегулирования ситуации на Украине.

Ранее Трамп оценил согласие Путина приехать на Аляску.