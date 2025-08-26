На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США оценили усилия Трампа по достижению мира на Украине

Более 65% американцев поддержали усилия Трампа по окончанию конфликта на Украине
Alex Brandon/AP

В США 66% граждан поддерживают усилия президента страны Дональда Трампа по урегулированию конфликта га Украине. Об этом свидетельствует данные опроса социологической службы Harvard CAPS-Harris.

Еще 52% американцев утверждают, что они удовлетворены тем, как Трамп ведет переговоры для достижения мира на Украине. По мнению 57%, республиканец заслуживает доверия за ведение переговоров — вне зависимости от того, получится ли у него достичь успеха или нет.

Опрос проводился с период с 20 по 21 августа среди 2025 жителей США. Погрешность составляет 2,2%.

15 августа Трамп и президент России Владимир Путин впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске близ города Анкоридж и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания мирных соглашений. Политики обсуждали ключевые вопросы: прекращение вооруженного конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление американо-российских контактов в экономике и безопасности.

Спустя три дня Трамп принял в Белом доме президента Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров. Стороны обсудили опции по урегулированию украинского конфликта, а также возможность проведения трехстороннего саммита США — Россия — Украина. Далее ожидается организация встречи Путина и Зеленского при посредничестве Трампа.

Ранее Трамп предположил, почему Путин не встречается с Зеленским.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
