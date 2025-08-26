Путин встретился с губернатором Херсонской области

Президент РФ Владимир Путин во вторник провел встречу с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча прошла в Кремле. Глава Херсонской области рассказал о реализации программы социально-экономического развития региона. В свою очередь Путин поручил правительству предусмотреть возможность поставки бронированных машин для системы здравоохранения Херсонской области.

До этого Сальдо рассказал, что украинские власти побуждают жителей правобережья Херсонской области покидать дома и запугивают возвращением России. По его словам, власти грозят мирным жителям тем, что при возвращении «русских» они окажутся без паспорта, поскольку не эвакуировались на левый берег, и станут «людьми второго сорта».

17 августа он заявил, что ВСУ готовятся бежать из подконтрольного им Херсона, устанавливая антидроновые сети на выездах из города. По его словам, украинские войска хотят обеспечить себе безопасный отход. Также чиновник отметил, что любая фортификация является лишь «временной задержкой».

Ранее Сальдо заявил, что все еще жив благодаря жителям Херсона.